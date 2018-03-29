Правительство Крыма выделит членам семей погибших моряков по миллиону рублей

Из резервного фонда правительства Крыма будут выделены средства на выплату единовременного пособия членам семей троих моряков, погибших при затоплении плавучего крана близ Ливадии в октябре 2016 года.

Как говорится из распоряжения Совета министров республики, семьи Михаила КУЗЬМЕНКО, Михаила КОВЧИ и Олега ХРОМОВА получат по миллиону рублей, всего 3 миллиона, пишут "Аргументы недели - Крым".

Информацию об использовании средств нужно предоставить в Минэкономразвития и Минфин РК до 15 июля.

Напомним, 12 октября 2016 года у побережья Ялты потерпел крушение плавучий кран АСПТР-1. На борту находилось восемь человек, однако удалось спасти лишь пятерых. Причиной аварии стали нарушения при эксплуатации, допущенные судовладельцем. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили трое сотрудников филиала «Морспасслужба Росморречфлота». В октябре 2017 года уголовное дело было передано в суд.