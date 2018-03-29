Правительство Крыма выделит членам семей погибших моряков по миллиону рублей
29 марта 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Из резервного фонда правительства Крыма будут выделены средства на выплату единовременного пособия членам семей троих моряков, погибших при затоплении плавучего крана близ Ливадии в октябре 2016 года.
Как говорится из распоряжения Совета министров республики, семьи Михаила КУЗЬМЕНКО, Михаила КОВЧИ и Олега ХРОМОВА получат по миллиону рублей, всего 3 миллиона, пишут "Аргументы недели - Крым".
Информацию об использовании средств нужно предоставить в Минэкономразвития и Минфин РК до 15 июля.
Напомним, 12 октября 2016 года у побережья Ялты потерпел крушение плавучий кран АСПТР-1. На борту находилось восемь человек, однако удалось спасти лишь пятерых. Причиной аварии стали нарушения при эксплуатации, допущенные судовладельцем. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили трое сотрудников филиала «Морспасслужба Росморречфлота». В октябре 2017 года уголовное дело было передано в суд.
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