Севастопольский аэропорт «Бельбек» займется обслуживанием рейсов деловой авиации

Севастопольский аэропорт «Бельбек», который вскоре начнет принимать не только военные, но и гражданские самолеты, займется обслуживанием рейсов деловой авиации.

Об этом «Аргументам недели – Крым» рассказал главный пиарщик аэропорта Симферополя Игорь ЛАПТЕВ во время интервью.

«Он («Бельбек», – ред.) будет нашим филиалом, и, насколько мне известно, на начальном этапе займется обслуживанием рейсов деловой авиации», – сказал он, пишет "Аргументы недели - Крым".

Напомним, что 21 марта замминистра обороны Тимур ИВАНОВ подтвердил, что вторая полоса севастопольского аэродрома «Бельбек» будет открыта до конца года и займется приемом спецрейсов.

«До конца года полоса примет первые литерные рейсы (используются для ценных грузов и важных персон)», – сказал ИВАНОВ на встрече с губернатором Севастополя.