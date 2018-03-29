Жириновский предложил легализовать фиктивное многоженство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым призвал отменить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого.

«Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжёлых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи», — приводит РИА Новости слова Жириновского. По его словам, «от алиментов больше вреда, чем пользы».

«Дать право регистрировать повторный брак без расторжения первого. Речь не о многоженстве. Жить только раздельно. Но это позволит сохранить права и статус членов прежней семьи. Отсутствие разводов улучшит психологический климат», – заявил политик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал 21 февраля, неожиданное заявление. По словам политика, во всем мире следует как можно скорее отказаться от рукопожатий при встрече с людьми.