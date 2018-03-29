Известная актриса откровенно рассказала о борьбе с раком

Известная актриса театра и кино, модель Кристина Кузьмина откровенно рассказала о борьбе с раком.

Актриса перенесла операцию и курс химиотерапии. Диагноз Кристине поставили летом прошлого года.

В январе она перенесла операцию. Это не первая онкология у актрисы. "Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло", - рассказала актриса, полюбившаяся зрителю по ролям в фильмах и сериалах "Адъютанты любви", "Улица", "Тайны следствия", "Мы из будущего 2", "Человек у окна".

По признанию Кузьминой, услышав диагноз второй раз, она испытала шок. Но уже зная, что такое химиотерапия, собралась и начала лечиться. Дочь актрисы Агриппина-Аграфена задает вопросы, почему мама так коротко стрижет и волосы и когда она вырастут. Кристина не скрывает диагноз от девочки, - сообщает "СтарХит". В подробности она дочь не посвящает, но чувствует поддержку от своего ребенка.

Кристина Кузьмина призналась, что научилась находить плюсы в борьбе с раком. Медики рекомендуют разнообразить рацион питания. И в этот период актриса могла не в чем себе не отказывать, поглощать все, что хочется и не поправляться.

А о короткой стрижке Кристина мечтала давно.

Публикация от Kristina Kuzmina (@kuzminakristina_actress)16 Фев 2018 в 9:05 PST

И еще актриса очень любит свою работу, театр.

Публикация от Kristina Kuzmina (@kuzminakristina_actress)27 Мар 2018 в 4:05 PDT

"Что для меня Театр? Ответ прост - вся моя жизнь. Ответы на вопросы, убежище, спасительный круг в моменты, когда идёшь ко дну, мой рупор, мои мысли, моя повседневность , моё всё... Я ненавижу в Театре фальшь... Неприемлю её. Не люблю у других , и стараюсь так же быть честной . Мне нравится дарить зрителям возможность на пару часов уйти от жёстких реалий и погрузиться в волшебный мир, который может подарить Театр...", - написала актриса в день Театра.