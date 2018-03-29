В видео, размещенном ниже, показано, как выглядит сегодня строящийся религиозный комплекс «Соборная мечеть».

Обещают, что мечеть станет выполнять роль главной крымской мусульманской обители с апреля 2019 года – дате пятилетия подписания ПУТИНЫМ Указа о реабилитации репрессированных народов, среди которых и крымские татары, пишут "Аргументы недели - Крым!.

Соборную мечеть так же именуют «Джума-Джами» (ударение на последние буквы), где «джами» – это «мечеть», а «джума» чаще переводят как «пятница». Однако некоторые источники приводят и слово «собрание» в качестве перевода, что смысла не меняет, но подчеркивает – в пятницу, святой для мусульман день (в пятницу родился пророк Мухаммед) все они собираются на большую молитву. Отсюда и название «Пятничная мечеть» (Джума-Джами).

Название «Соборная мечеть» указано на сайте Духовного управления мусульман Крыма, хотя, поверхностно, кажется, что слово «собор» чаще используют приверженцы идей Христа, описывая места своих массовых культовых камланий.

Почему для возведения мечети выбрали именно это место – возле Симферопольского водохранилища – доподлинно не известно. Мне кажется, что логично было бы воздвигнуть его на месте подписания ПУТИНЫМ того самого реабилитационного указа – но это невозможно, так как президент визирует документы исключительно в московском Кремле. Он мог бы, конечно, 21 апреля 2014 года узаконить документ, сидя возле Симферопольского водохранилища, под сенью местной листвы, но… он этого не сделал.

Кстати, стоит архитектурный ансамбль, как было официально заявлено 5 миллиардов рублей. Дали деньги на строительство пять частных лиц, имена которых по непонятным причинам держатся в тайне.