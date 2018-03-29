Дуров назвал причину массового сбоя в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров назвал причину сбоя в работе мессенджера на территории России, стран СНГ, Европе и на Ближнем Востоке. Дуров объяснил, что Telegram перестал работать из-за отключения питания в серверной компании в Европе, и скорость восстановления работы приложения зависит от поставщика электричества.

На сайте kp.ru сообщалось, что

Telegram перестал работать во всех версиях: мобильной, веб и десктоп. Пик сообщений пришелся на полдень.

"На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в интернет", - появилось сначала такое сообщение Telegram. Вскоре уточнил причину сам Дуров.

Сообщения о сбое поступали из России, Италии, Украины, Германии, Польши, Испании, Ирака и других стран. 46% пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 36% с отправкой и принятием сообщений, 17% не могут войти в свой аккаунт.