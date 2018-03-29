Охрана губернаторов и школ будет возложена на Росгвардию

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области полковник полиции Александр Ясинский рассказал о новых обязанностях Росгвардии и поблагодарил за сотрудничество представителей южноуральских СМИ, в том числе газету «Губерния».

Согласно Указу президента, на Росгвардию возложена еще одна дополнительная обязанность – охрана губернаторов регионов РФ, а также учащихся школ. Сейчас этим занимаются частные охранные предприятия, но, как отметил на пресс-конференциив медиахолдинге «ОТВ» Александр Ясинский, войска национальной гвардии обладают более высокой квалификацией.

– Депутаты и все общество в целом очень обеспокоены происшествиями, связанными со школьным терроризмом, – сказал Александр Ясинский. – В связи с этим предлагается уйти от частных охранных агентств. Мы никоим образом не уменьшаем их значимость, среди них много добросовестных сотрудников. Однако в сфере защиты войска нацгвардии, конечно, более квалифицированны. Сотрудники проходят специальное обучение, обладают высоким уровнем технической оснащенности и самое главное – никто не отменял военно-патриотическое воспитание молодежи. Когда школьники будут общаться с сотрудниками вневедомственной охраны, а эта функция возложена на них, будет прямое взаимодействие между сотрудниками войск и детьми.



Как пояснил Александр Ясинский, механизм реализации Указа президента пока прорабатывается. По мере необходимости войска Росгвардии готовы приступить и к охране школьников, и к охране губернатора Челябинской области, если он захочет заключить соответствующий договор.

Пресс-конференция транслировалась онлайн в соцсетях. Кстати, по окончании ее за плодотворное сотрудничество, информационную открытость и объективность в освещении событий служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии Челябинской области были награждены представители южноуральских СМИ. Благодарность и кубок от Управления Росгвардии по Челябинской области получила главный редактор газеты «Губерния» Светлана Казанина. Отметим, что "Губерния" активно сотрудничает с Росгвардией (в том числе в издании было опубликовано первое большое интервью с Александром Ясинским). Благодарности получили также ОТВ и 74.ru.