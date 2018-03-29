МРОТ на Южном Урале приравняют к прожиточному минимуму
29 марта 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 29 марта, на заседании регионального правительства глава Минфина Андрей Пшеницын доложил губернатору Борису Дубровскому о том, что средства в бюджете региона предусмотрены в полном объеме.
Напомним, что поручение всем регионам найти средства для повышения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума дал Владимир Путин в январе 2018 года. Повышение МРОТ на Южном Урале состоится 1 мая.
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