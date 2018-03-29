Сбой движения поездов произошел на салатовой линии метро в Москве
29 марта 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Сбой движения поездов произошел в четверг утром на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в Москве. Сейчас движение поездов на салатовой линии столичной подземки вошло в график, - сообщает m24.
Ранее сегодня около 10 часов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии в сторону севера были увеличены интервалы движение поездов по техническим причинам, как объяснила пресс-служба московского метрополитена в Telegram.
Метрополитен принес пассажирам - москвичам и гостям столицы - извинения за доставленные неудобства.
В Москве неделю назад были открыты три новые станции Люблинско-Дмитровской линии. Теперь благодаря открытым станциям "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" метро в шаговой доступности появилось в крупных столичных районах Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
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