Сбой движения поездов произошел на салатовой линии метро в Москве

Сбой движения поездов произошел в четверг утром на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в Москве. Сейчас движение поездов на салатовой линии столичной подземки вошло в график, - сообщает m24. В Москве открыты сразу три новые станции метро

Ранее сегодня около 10 часов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии в сторону севера были увеличены интервалы движение поездов по техническим причинам, как объяснила пресс-служба московского метрополитена в Telegram.

Метрополитен принес пассажирам - москвичам и гостям столицы - извинения за доставленные неудобства.

В Москве неделю назад были открыты три новые станции Люблинско-Дмитровской линии. Теперь благодаря открытым станциям "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" метро в шаговой доступности появилось в крупных столичных районах Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.