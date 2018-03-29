Тверская область не разрешит свозить мусор из Москвы на свою территорию. Москва готова вложить деньги на строительство мусорных полигонов. Предложение о строительстве полигона поступило тверским властям.

Генеральный директор "МосводоканалНИИпроекта" Михаил Степанов объяснил предложение построить мусорные полигоны в Тверской области тем, что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, - сообщает РБК. Но местные власти заявляют, что им это не нужно.

Власти Тверской области объяснили отказ тем, что хотят соблюдать "экологическую безопасность региона". Тверской губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства объяснил, что муниципальные власти и администраторы должны понимать, что это не бизнес для них. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории",— подчеркнул Руденя.

Напомним, в подмосковном Волоколамске дети отравились из-за выброса на мусорном полигоне.