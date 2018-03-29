Неизвестные на парковке в Москве отняли у мужчины миллион долларов

В Москве совершено крупное ограбление. Вооруженные злоумышленники пригрозили мужчине пистолетом, и он отдал им сумку с примерно миллионом долларов. Преступление произошло в среду, 28 марта, возле одного из московских торговых центров на Шарикоподшипниковской улице.

Грабители подстерегли мужчину с крупной суммой денег на автопарковке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы московской полиции. Преступников было трое.

Грабители скрылись на автомобиле. По горячим следам задержать их не удалось. По факту грабежа и угрозы возбуждено уголовное дело. В полиции уточнили, что в сумке у мужчины был 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей. О потерпевшем мужчине пока ничего не уточняется.