В день траура крымчане выпустили в небо белые и черные шары в память о погибших

В Симферополе прошла еще одна акция памяти по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре. На этот раз ее организовали в день национального траура.

Началось мероприятие в 19:00, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым». Жители крымской столицы принесли с собой белые и несколько черных воздушных шаров и одновременно отпустили их в небо.

На площади Ленина собралось не менее тысячи людей: кто-то пришел один, кто-то – целой семьей, с супругами и детьми, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, утром 27 марта на площади Ленина в Симферополе также была организована акция памяти по погибшим в Кемерово: люди приносили цветы и игрушки, зажигали свечи.

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, количество погибших составило 64 человека, пострадали десятки человек. Среди погибших и пострадавших есть дети. Кроме того, погибло около 200 животных в контактном зоопарке на территории ТЦ. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого уже задержали пятерых.

28 марта объявлено днем национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре. Однако акции памяти во многих городах России стали проводить за день до этого. К ним подключились и города Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория.