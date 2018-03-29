В Ленобласти автоледи на «Дэу» сбила двух детей на пешеходном переходе
29 марта 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Волхове Ленинградской области автоледи на автомобиле Daewoo Nexia сбила на регулируемом пешеходном переходе двух маленьких девочек на глазах их отца. Сестры 6 и 7 лет госпитализированы в Волховскую ЦРБ.
ДТП произошло в среду, 28 марта, в 08:05 на Растанной площади в Волхове. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находилась 43-летняя жительница Волхова, совершил наезд на детей, выбежавших на "зебру".
В распоряжении полиции оказалась запись с уличной видеокамеры, запечатлевшей происшествие. Судя по кадрам, дети выбегают на переход, их пытается остановить отец. Мужчине удалось обогнать дочек и остановить их. Но в этот момент иномарка на большой скорости сбивает всех троих. Девочки отлетают на дорогу и остаются лежать. Мужчина смог удержаться на ногах.
При этом на кадрах хорошо видно, что на светофоре горит красный свет. Мужчина указывает рукой водителю на запрещающий сигнал.
Свидетели происшествия – пожилая женщина и женщина с ребенком, немедленно покидают место ДТП, даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим.
(По материалам сайтов 47 news.ru 47 channel.ru spb.dnevnik.ru)
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