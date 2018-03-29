Центр исследования Луны, созданный на базе РКК "Энергия", закроют
29 марта 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский Центр исследования Луны, создаваемый на базе ракетно-космической корпорации "Энергия", собираются закрыть. Центр исследований и разработки программ освоения Луны еще и не успел приступить к планируемому объему работ.
Но для него не нашлось денег, - сообщает "Свободная пресса". Главной причиной отсутствия необходимого финансирования стало то, что РКК "Энергия" создала организацию без согласования с "Роскосмосом", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По этой причине за шесть месяцев работы так и не удалось сформировать штат центра.
Центр создавался для объединения опыта российских предприятий отрасли по исследованию Луны. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что новая организация поможет в практической отработке технологий перед будущими пилотируемыми миссиями на Луну. Комментариев о закрытии не открывшегося подразделения по изучению Луны ни "Роскосмос", ни "Энергия" пока не дают.
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