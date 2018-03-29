Российский Центр исследования Луны, создаваемый на базе ракетно-космической корпорации "Энергия", собираются закрыть. Центр исследований и разработки программ освоения Луны еще и не успел приступить к планируемому объему работ.

Но для него не нашлось денег, - сообщает "Свободная пресса". Главной причиной отсутствия необходимого финансирования стало то, что РКК "Энергия" создала организацию без согласования с "Роскосмосом", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По этой причине за шесть месяцев работы так и не удалось сформировать штат центра.

Центр создавался для объединения опыта российских предприятий отрасли по исследованию Луны. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что новая организация поможет в практической отработке технологий перед будущими пилотируемыми миссиями на Луну. Комментариев о закрытии не открывшегося подразделения по изучению Луны ни "Роскосмос", ни "Энергия" пока не дают.