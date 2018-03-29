Малышева и Кекелидзе подтвердили: в Кемерово при пожаре погибли 64 человек

Врач и телеведущая Елена Малышева находится на своей родине, в Кемерово. Вместе с психиатром, доктором института имени Сербского Зурабом Кекелидзе Малышева прилетели в Кемерово, чтобы оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Рамзан Кадыров может в рамках закона найти украинского пранкера Евегния Вольнова

28 марта в России был объявлен днем национального траура. Вместе с Россией по погибшим скорбят люди в разных странах мира.

В сетях распространяются слухи о сотнях погибших. Официально объявлено: погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Психиатр Зураб Кекелидзе и теледоктор Елена Малышева подтвердили, что погибли действительно 64 человека, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Кемерово | Kemerovo (@kemerovo_insta)28 Мар 2018 в 8:03 PDT

Елена Малышева рассказала в эфире "Пусть говорят": Сегодня в школе, состоялась встреча с родственниками. Им говорили о том, как идет расследование, доносили информацию о процедуре опознания и ДНК-экспертизы. В зале было не больше 100 человек. Информация о 300 погибших оказалась слухами". 28 марта в Кемерово похоронили 13 человек.

Установлено, слухи о сотнях погибших сочинил украинский пранкер. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов его поймать. В России пранкеру грозит серьезное наказание.