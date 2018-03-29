Ракетные войска впервые продемонстрировали новейшие образцы техники

На Урале 28 марта стартовали масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Ракетные войска впервые показывают новейшие образцы военной техники: машину дистанционного разминирования «Листва» и противодиверсионные «Тайфун» и «Выстрел».

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что до сих пор такое количество современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования не выходило, - сообщает URA.RU.

В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и 300 единиц техники.

Свои способности проверит в ходе учений уникальная техника: машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионнные машины «Тайфун» и «Выстрел».

В ходе учений ракетчики отрабатывают противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, действия в условиях активного радиоэлектронного подавления. Для поиска и уничтожения диверсантов применяют транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА.

По данным издания, на Урале за последние сутки вывели на полевые позиции 20 пусковых установок ПГРК «Ярс».