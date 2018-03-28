Назначена награда за поимку и передачу правосудию украинского пранкера

28 марта в соцсетях начало распространяться объявление о награде в 12 миллионов рублей за поимку и передачу правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова (он же Никита Кувиков). Украинского пранкера заочно арестовали и объявили в розыск

Награду объявила инициативная группа кемеровчан, один из которых потерял близких при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости. «Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что достать его из-за границы будет сложно. Мы решили вложиться в итоговую сумму, чтобы провокатор, устроивший на трагедии такое шоу, понес законное наказание», - объяснил один из участников этой инициативной группы.

В день трагедии в Кемерово Евгений Вольнов (Никита Кувиков) вовсю «угорал с Кемерово», монтируя провокационные ролики и распространяя дезинформацию о количестве погибших в огне людей. СК РФ возбудил в отношении Никиты Кувикова уголовное дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды).