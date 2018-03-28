Об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР рассказал Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства рассказал об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР. Шойгу доложил о деятельности Северного флота за 2017 год и в текущем году.

По данным главы Минобороны, противолодочная авиация Северного флота успешно провела полеты через Северный полюс к Северо-Американскому континенту. Как отметил Шойгу, полеты к Америке через полюс осуществлены впервые с советских времен.

Обсуждался план деятельности Северного флота, в том числе, перевооружение его соединений и частей. "Одним из приоритетных для нас остаётся арктическое направление", - подчеркнул Министр обороны. Шойгу привел данные: "в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов ПВО", - сообщается на сайте ведомства.

В этом году флоту передан ледокол "Илья Муромец" и завершается передача морского судна тылового обеспечения "Эльбрус".

Завершаются госиспытания фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", большого десантного корабля "Иван Грен" и морского танкера "Академик Пашин".

По словам Шойгу, "завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий, на архипелагах Земля Франца Иосифа и Новосибирские острова".