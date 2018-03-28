Звезды российской эстрады споют на Estet Fashion Week

9-15 апреля в Москве пройдет 15-й, юбилейный, сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Организатор мероприятия - ювелирный дом «Эстет» - познакомит своих гостей с новыми коллекциями одежды ведущих дизайнеров и оригинальными украшениями именитых ювелиров, даря атмосферу красоты и роскоши. Модные показы будет предварять специальная концертная программа с участием звезд российской эстрады.

В этом сезоне к музыкальному участию приглашена Жасмин - российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер. Заслуженная артистка России (2014), заслуженная артистка Дагестана (2009). Обладательница 9 премий «Золотой граммофон». Обладательница премии MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2005»). Обладательница 17 премий «Песня года».

С момента начала музыкальной карьеры Жасмин выпустила 9 студийных альбомов. Дата выступления - 13 апреля.

В рамках Estet Fashion Week музыканты группы «Премьер-министр» подарят слушателям свои лучшие песни. На протяжении 20 лет творчество талантливых артистов - Жана Милимерова, Марата Чанышева и Пита Сэмюэль Джейсона радует своих поклонников новыми синглами и известными хитами: “Восточная”, “Два бриллианта”, “Девочка с севера”. С 2005 года коллектив носит название “Группа ПМ”. Дата выступления - 14 апреля.

Всегда открытая и искренняя Катя Лель порадует гостей своими избранными хитами. Российская певица и автор, исполнительница популярных песен «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Мой мармеладный», «Долетай», «Две капельки» обладает тремя статуэтками премии «Золотой граммофон». В разные годы Катя Лель становилась лауреатом фестиваля «Песня года». В 1999 году певица удостоилась премии «Овация» в номинации «Лучший альбом» («Елисейские поля»), а в 2000 году — в номинации «Лучший клип» («Незабытый мой»). В 2004 году получила премии «Стопудовый хит» и «Бомба года» за песню «Муси-пуси». Дата выступления - 9 апреля.

На мероприятии выступит золотой голос поп-группы «На-на» Владимир Лёвкин. Популярный российский певец ведет широкую общественную деятельность и является режиссёром масштабных государственных мероприятий, продюсером, директором по культуре и спорту общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите Союза Социальной Справедливости России. Дата выступления - 10 апреля.

В рамках Estet Fashion Week впервые выступят молодые звезды российской поп-музыки - группа «Те100стерон»; певица, выпускница «Фабрики звезд-2» Евгения Рассказова; певица Юлия Альбах; Вокальный проект ViVA, объединивший в себе 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу; актёр, певец, участник телепроекта «Голос» Василий Туркин; Шоу-балет Aeros; «Непоседы»; исполнитель и композитор Александр Блинов (Diamond Scissors); музыкальное шоу с джазовым привкусом BACKSTAGE Girls; эстрадно-джазовая певица Карина Эвн; поп-исполнительница Даяна Брют; лауреат всероссийских и международных конкурсов по вокалу Анна Малиновская; поэт, певица, актриса, неоднократная участница Estet Fashion Week Ксения Деви и Артём Каторгин – российский артист, исполнитель в эстрадно-классическом жанре, обладатель редчайшего уникального голоса.