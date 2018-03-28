Ученые-медики выявили, из-за чего у мальчиков может расти грудь

Ученые-медики выявили удивительное влияние эфирных масел некоторых растений на рост груди у мальчиков. Американские эндокринологи представили доклад на конференции в Чикаго, в котором привели три примера.

Оказалось, побочным результатом применения эфирных масел может стать рост молочных желез у мальчиков. К такому выводу пришли эндокринологи из США. Доклад был представлен на конференции в Чикаго. Ученые описали случаи, когда у 4, 7 и 10-летних мальчиков после применения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличились молочные железы. Но когда эти средства прекратили использовать, грудь мальчиков снова уменьшилась.

Медики определили, что некоторые масла могут повлиять на гормональный фон. Так масла лаванды и чайного дерева содержат соединения, подавляющие выработку тестостерона и оказывающие тот же эффект, что и эстрогены — женские половые гормоны. По сведениям ученых, химические соединения, способные влиять на работу эндокринной системы, содержатся еще в 65 маслах, массово представленных на рынке, - передает ИА "Росбалт".