В Новороссийск прибыл первый антипиратский корабль

На военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске прибыл первый патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Экипаж приступил к освоению судна. Начались серийные поставки новейшей корабельной радиостанции Р-620

После прибытия и размещения на корабле экипаж, прошедший обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, приступил к освоению корабельных систем, механизмов и вооружения нового корабля. Теперь военные моряки будут обучаться у специалистов завода, на котором был построен корабль. Им предстоит освоить современные системы вооружения, а также корабельные механизмы.

Экипаж «Василия Быкова» и специалисты завода подготовят корабль к ходовым и государственным испытаниям перед приемом судна в состав флота, пишет ТАСС.

«Василий Быков» является головным кораблем проекта 22160. Он спущен на воду в 2017 году. Суда проекта 22160 развивают скорость до 30 узлов (55,56 км/ч), имеют водоизмещение 1300 тонн. Экипаж – 80 человек. Автономность плавания корабля рассчитана на 60 суток.

В штатное вооружение корабля входит артиллерийская установка калибра 57 мм, ЗРК и пулеметы. Назначение кораблей проекта 22160 – защита и охрана морской зоны, поисково-спасательная, эскортная и антипиратская функции.