В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре
28 марта 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Учительнице английского языка гимназии № 17 Татьяне Дарсалия было 37 лет. Проводить педагога в последний путь пришли ее родные, коллеги, друзья ученики.
Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово. Школьники любили и уважали педагога.
25 марта Татьяна Дарсалия находилась в "Зимней вишне" с дочкой и подругой. Когда начался пожар, она успела вывести свою дочь на улицу. Могла бы спасить и сама. Но вернулась в ТЦ спасать чужих детей.
Тело учительницы нашли на лестнице между вторым и третьим этажами. Она задохнулась угарным газом и скончалась.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В России на 28 марта объявлен общенациональный траур
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