В Кемерово похоронили учительницу, погибшую при спасении детей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Учительнице английского языка гимназии № 17 Татьяне Дарсалия было 37 лет. Проводить педагога в последний путь пришли ее родные, коллеги, друзья ученики.

Отпевание прошло в Знаменском кафедральном соборе в центре Кемерово. Школьники любили и уважали педагога.

25 марта Татьяна Дарсалия находилась в "Зимней вишне" с дочкой и подругой. Когда начался пожар, она успела вывести свою дочь на улицу. Могла бы спасить и сама. Но вернулась в ТЦ спасать чужих детей.

Тело учительницы нашли на лестнице между вторым и третьим этажами. Она задохнулась угарным газом и скончалась.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В России на 28 марта объявлен общенациональный траур