Экс-главу Феодосии Дмитрия Щепеткова суд приговорил на 8 лет

Как и анонсировали «Аргументы недели – Крым», бывшему главе администрации Феодосии не удалось отделать условным сроком заключения. Сегодня Керченский городской суд приговорил Дмитрия ЩЕПЕТКОВА к 8 годам колонии.

Напомним, что ЩЕПЕТКОВА обвиняли в покушении на получение взятки в 300 тысяч долларов. Деньги он требовал с коммерсанта за помощь в предоставлении права аренды земли, сообщают "Аргумент недели - Крым".

Обвинение просило не только посадить ЩЕПЕТКОВА на 9 лет, но и оштрафовать его на 64 миллиона рублей. Однако суд, помимо заключения, постановил оштрафовать экс-главу Феодосии на 42 миллиона.

Также стоит отметить, что ранее заместитель ЩЕПЕТКОВА Макар МАКАРОВ, который был посредником во время передачи взятки, получил 3,5 года колонии строго режима.

Сумма взятки, которую требовали чиновники у предпринимателя, стала самой большой за 2015-й год.