В Судаке местные жители почтили память погибших в Кемерово

Сегодня, 28 марта, в Судаке местные жители, собравшись в центре города, почтили память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», мероприятие началось в 18:00. Взрослые и маленькие судакчане принесли белые воздушные шары и одновременно отпустили их в небо.

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, количество погибших составило 64 человека, более 50-ти пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. Кроме того, погибло около 200 животных в контактном зоопарке на территории ТЦ, пишут "Аргументы недели - Крым".

Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого уже задержали пятерых. Среди них – охранник, который, по информации Следственного комитета РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Позже стало известно, что система не работала уже неделю.

Жители не верят официальным данным о погибших. Кроме того, по информации СМИ, с пострадавших и родственников жертв берут подписки о неразглашении информации о случившемся. 27 марта в Кемерово у здания областной администрации проходил многочисленный стихийный митинг.

28 марта объявлено днем национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре. Однако акции памяти во многих городах России стали проводить за день до этого. К ним подключились и города Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория.