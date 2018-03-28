МЧС поторопилось с предупреждением, гулять сегодня по Москве можно
28 марта 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС ошибочно сообщило об опасности для жителей Москвы и гостей столицы появления в среду, 28 марта, вечером на улицах столицы. В московском управлении МЧС заявили, что рекомендации москвичам сидеть дома с закрытыми форточками отменяются.
В пресс-службе столичного главка заявили: "Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе "Экстренные предупреждения".
МЧС подтвердило прогноз Росгидромета: в столичном регионе действительно ожидается безветренная погода. Но этот прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения, - сообщает ТАСС.
Москвичи насторожились, когда от МЧС появилось такое предупреждение: "В период с 18.00 часов 28 марта и до 10.00 часов 29 марта на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Управление рекомендовало по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, а находясь дома, закрывать окна и форточки.
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