В Сергиевом Посаде возродят искусство мозаики

Художница из Сергиева Посада создает свои мозаичные картины используя стекло, дерево, компьютерные микросхемы. Мастерской для мастерицы служит ее родной дом.

Мозаикой Надежда Ленкова начала заниматься четыре года назад, и за это время она своими руками создала более сотни работ. Ее основная мастерская находится в Сергиевом Посаде, где она работает над небольшими заказами, сообщает Подмосковье сегодня.

В числе ее заказов есть создание мозаики для купола в храме Святого Саввы в Белграде, одеяние Варфоломея из смальты, копия картины Густава Климта «Дерево жизни» и многие другие.

Стоит отметить, что сейчас мастерица работает над созданием панно по сказке А.С. Пушкина для частного детского бассейна в Севастополе.