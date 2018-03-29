В Сергиевом Посаде возродят искусство мозаики
29 марта 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Художница из Сергиева Посада создает свои мозаичные картины используя стекло, дерево, компьютерные микросхемы. Мастерской для мастерицы служит ее родной дом.
Мозаикой Надежда Ленкова начала заниматься четыре года назад, и за это время она своими руками создала более сотни работ. Ее основная мастерская находится в Сергиевом Посаде, где она работает над небольшими заказами, сообщает Подмосковье сегодня.
В числе ее заказов есть создание мозаики для купола в храме Святого Саввы в Белграде, одеяние Варфоломея из смальты, копия картины Густава Климта «Дерево жизни» и многие другие.
Стоит отметить, что сейчас мастерица работает над созданием панно по сказке А.С. Пушкина для частного детского бассейна в Севастополе.
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