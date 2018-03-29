В Подмосковье открыт новый центр реабилитации животных

Новый многофункциональный центр для реабилитации бездомных животных построен в подмосковном Подольске. Он включает в себя карантинное отделение, открытый манеж, лекционный зал для мастер-классов.

Как передает сайт Подмосковье сегодня, центр площадью около 1,5 тысячи квадратов построили по индивидуальному проекту. На реабилитации в нем смогут находиться сто восемьдесят животных. Для собак в центре построили выгульные площадки и вольерный комплекс, а для кошек теплые вольеры. Также здесь есть ветклиника, которая сможет принимать до пятидесяти животных в день.

Отметим, что открытие центра планируется уже этой весной.