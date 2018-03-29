Автомобилисты против повышения утильсбора

На днях приморские депутаты решили перенести срок повышения утилизационного сбора. Данный законопроект в целом вызвал массу недовольств среди автомобилистов, считающих, что утилизационный сбор должен быть отменен вовсе.

По сообщению НСН, индексация утилизационного сбора должна составить в среднем 15%. Однако, по другой информации, повышение ставки сбора может оказаться существенно выше. Для легковых автомобилей сбор может вырасти на 49%, для коммерческих машин – на 52%, а для грузовиков на 130%.

Как сообщают в автомобильных движениях, за всем этим стоит серьезная проблема государства, которое все больше и больше давит финансовыми средствами на автомобилистов. Рано или поздно, автомобилисты могут перестать терпеть финансовое давление со стороны государства.

Напомним, утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Согласно законодательству РФ, он взимается с владельца однократно при покупке или ввозе транспортного средства из-за рубежа.