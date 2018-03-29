В России вводятся миллионы квадратных метров жилья ежегодно

За 2017 год лидерами ввода жилья стали Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Всего же за весь год объем введенного жилья составил 79,2 миллионов квадратных метров, что на 1,2% меньше показателей 2016 года.

Как сообщает сайт НСН, итоговые показатели ввода жилья «можно назвать очень успешными», несмотря на некоторое падение (на 1,2 процента) по сравнению с 2016 годом, которое ранее прогнозировали аналитики. При этом стандартного жилья в прошлом году было введено на 44,9 миллиона квадратных метров больше.

Стоит отметить эффективность проекта «Ипотека и арендное жилье». Благодаря ей в регионах РФ удалось возвести 8,3 миллиона квадратных метров жилья.