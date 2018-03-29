Российские ученые разработали новый суперкомпьютер

Новый российский суперкомпьютер, который назвали в честь математика Николая Говоруна, может войти в топовый рейтинг систем, которые позволят производит более скоростные исследования в области ядерной физики.

Это только первый этап создания суперкомпьютера. Он будет заниматься моделированием сложных объектов, аналитикой больших данных, которые сейчас активно внедряются в фундаментальные исследования, будет заниматься решением задач нанотехнологий, новых материалов, биоинформатики. В дальнейшем планируется очень серьезно расширить ресурсы компьютера, отмечает НСН.

По сообщению ученых, максимальная мощность нового суперкомпьютера составит около одного петафлопса, что соответствует квадриллиону операций с плавающей запятой в секунду, и он войдет в число 500 самых мощных суперкомпьютеров мира.