Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев призвал бороться «до последнего патрона» с фальсификатом молока. По данным главы Минсельхоза, только в 2017 году в Россию ввезено не менее 150 тысяч тонн сыроподобного продукта.

Ткачев отметил, что это создает условия для недобросовестной конкуренции. Пр его словам, видя недобросовестную конкуренцию, у производителей опускаются руки. Он призвал навести порядок на рынке.

Ткачев заявил, что Минсельхоз поддерживает предложение Россельхознадзора о включении сыроподобной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. «Все производители пытаются мудрить, химичить. Цена имеет первостепенное значение», — цитирует РБК министра. В итоге российский рынок разбалансирован.

«Борьба с сыроподобным продуктом должна быть на первом месте у нас. Это наша линия фронта, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь», — заявил в своем выступлении на заседании коллегии Россельхознадзора глава Минсельхоза.