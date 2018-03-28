Совфед одобрил закон об установлении опьянения водителя по анализу крови

Совет Федерации одобрил сегодня закон, предусматривающий административную ответственность водителей за вождение в нетрезвом виде в случае обнаружения в крови более 0,3 гр спирта на литр крови.

Ранее степень опьянения водителя устанавливалась только по результатам дыхательного теста. Показатель установленного значения для определения факта употребления алкоголя при проведении дыхательного теста остался прежним – 0,16 мг на литр воздуха.

Показатель уровня опьянения по анализу крови введен дополнительно. Он призван устранить ранее выявленные правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения, передает РИА Новости.

Административная ответственность для водителя наступит в случае, если анализ крови подтвердит факт употребления веществ, вызывающих опьянение, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови.