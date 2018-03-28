МЧС сообщило о пожаре в Петербурге в автоцентре на улице Савушкина

В Санкт-Петербурге пожар произошел в автоцентре на улице Савушкина в Приморским районе. Сообщение о возгорании по адресу Приморский район, ул. Савушкина, д. 103 поступило спасателям в 15:22. Через несколько минут пожарные расчеты были на месте происшествия.

Из-за угрозы распространения огня в 15:39 ранг пожара был повышен до № 1 БИС, в 15:56 - ранг пожара повышен до № 2.

По данным МЧС, в здании автоцентра "Хендай" загорелся склад с автозапчастями. Площадь пожара охватила 500 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек.

На данный момент пожар локализован. Огнеборцы остаются на месте происшествия.

Сведения о пострадавших не поступали.