МЧС сообщило о пожаре в Петербурге в автоцентре на улице Савушкина
28 марта 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге пожар произошел в автоцентре на улице Савушкина в Приморским районе. Сообщение о возгорании по адресу Приморский район, ул. Савушкина, д. 103 поступило спасателям в 15:22. Через несколько минут пожарные расчеты были на месте происшествия.
Из-за угрозы распространения огня в 15:39 ранг пожара был повышен до № 1 БИС, в 15:56 - ранг пожара повышен до № 2.
По данным МЧС, в здании автоцентра "Хендай" загорелся склад с автозапчастями. Площадь пожара охватила 500 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек.
На данный момент пожар локализован. Огнеборцы остаются на месте происшествия.
Сведения о пострадавших не поступали.
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