Парализованную девушку забыли в самолете сотрудники авиакомпании

Британская журналистка Софи Морган рассказала, как она, парализованная, передвигающая только в инвалидной коляске, осталась забытой в салоне самолета, прилетевшего в лондонский аэропорт "Гатвик".

33-летнюю парализованную девушку забыли сотрудники авиакомпании EasyJet в пустом самолете, - пишет The Daily Mail.

Телеведущей пришлось ждать сотрудников авиакомпании 40 минут. В это время девушка сделала селфи на фоне пустого самолета и выложила фото в Twitter. Стюардессы посетовали, что кто-то из работников аэропорта увез инвалидную коляску Софи.

Девушка отметила, что никто из стюардесс перед ней даже не извинился. "Никаких извинений. Только грубый персонал", — написала она под фотографией. Представители аэропорта и авиакомпании извинились перед телеведущей за "неприемлемое поведение персонала"и предложили ей пообщаться в личных сообщениях. Но Софи Морган заявила, что такие случаи происходят слишком часто, а грубый персонал ухудшил ситуацию.