Уральский депутат обвинил ФНС в торговле персональными данными россиян

Уральский депутат Михаил Сердюк уверен, что Федеральная налоговая служба незаконно продает информацию о персональных данных россиян коммерческим компаниям.

Как объясняет депутат, недавно он купил предприятие и внес в налоговую свои обновленные данные, в частности, новый номер мобильного телефона. Практически сразу бизнесмену стали звонить сотрудники различных компаний с коммерческими предложениями. По данным Сердюка, ему уже поступило 25 таких звонков.

«Я на себе ощутил, как у нас работает налоговая тайна. Звонящие - настоящие профессионалы, знакомые с нейролингвистическим программированием. Ты их вроде посылаешь, а они тут же спрашивают: куда нам пойти? Это немыслимо. Идет наглая торговля базами. За последние два года огромное количество информации было открыто налоговыми органами. Я не могу обвинять, но уверен, что на 90% это так и есть», — комментирует Михаил Сердюк в разговоре с «URA.RU».