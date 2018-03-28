В Кемерово фотограф спас десятки детей, около 30 малышей, из пожара в торговом центре "Зимняя вишня", благодаря противогазу, являющемуся частью его реквизита. Фотограф Евгений сотрудничал с фирмой, которая проводила детские праздники на площадке, расположенной ближе всего к кинотеатру. Кадет спас троих детей из горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Молодой человек одним из первых заметил начавшийся пожар на четвертом этаже ТЦ. Евгений быстро натянул на себя противогаз и сквозь дымовую завесу ринулся в один из кинозалов выводить детей.

Благодаря имеющемуся опыту работы с детьми, Женя быстро собрал детей и вывел их из горящего зала и проводил к спасательным выходам, - сообщает "Комсомольская правда".

Молодой фотограф даже не предполагал, что в других залах могут оставаться дети, запертые снаружи.

17-летний курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин спас троих детей, оказавшихся в горящем ТЦ "Зимняя вишня".

Пожар в кемеровском ТЦ случился 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Из них 41 - дети.