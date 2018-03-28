МЧС рекомендует жителям Москвы и области сидеть дома и закрыть форточки
28 марта 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Срочное предупреждение МЧС: в Москве и Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.
«В период с 18.00 часов 28 марта и до 10.00 часов 29 марта на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - сообщает МЧС.
Жителям Москвы и Подмосковья настоятельно рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе. Находясь дома, необходимо закрыть окна и форточки, включить систему кондиционирования и очистки воздуха, советует МЧС.
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