МЧС рекомендует жителям Москвы и области сидеть дома и закрыть форточки

Срочное предупреждение МЧС: в Москве и Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.

«В период с 18.00 часов 28 марта и до 10.00 часов 29 марта на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - сообщает МЧС.

Жителям Москвы и Подмосковья настоятельно рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе. Находясь дома, необходимо закрыть окна и форточки, включить систему кондиционирования и очистки воздуха, советует МЧС.