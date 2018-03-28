Подозреваемые по делу о трагедии в Кемерове дают показания о состоянии торгового центра перед пожаром и стараются свалить вину друг на друга. Управляющая ТЦ Надежда Судденок назвала неисправностью и «технической проблемой» закрытые двери кинотеатра, а технический директор Георгий Соболев рассказал о «запущенном состоянии здания», о чем прекрасно знало руководство ТЦ, как и о неисправной сигнализации.

Такие показания в суде дали обвиняемые по делу о пожаре, сообщает корреспондент РБК. Итак, у каждого из задержанных своя версия случившейся трагедии и свои виновные в ней.

Версия 1

По словам управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежды Судденок причиной пожара в ТЦ был поджог, который устроили неблагополучные подростки. «Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча», — утверждала Судденок. Кроме того, причиной закрытых дверей в кинотеатре предприниматель в суде назвала «техническую проблему» или «личную халатность» конкретного сотрудника, который это сделал. «Никакого распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было», — заявляла она.

Между тем, в Ассоциации владельцев кинотеатров поясняли, что некоторые кинотеатры закрывают во время сеансов двери, чтобы избежать штрафов со стороны Минкультуры и дистрибьюторов в случае, если зрителей на сеансе окажется больше, чем проданных билетов.

Версия 2

Технический директор Георгий Соболев свою вину отрицает. «Центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы», — рассказал Соболев на допросе, добавив, что «помещение было большим, а персонала — мало». Также технический директор утверждает, что на момент пожара «был на месте». «Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара», — сообщил он, заметив, что о неполадках системы оповещения ничего не знал. Однако следствие же настаивает на ином, утверждая, что Соболев был в курсе о неисправностях, однако для их устранения ничего не делал. «Двери должны были при пожаре открыться автоматически, но этого не произошло», — заявлял следователь.

Версия 3

Она принадлежит руководителю «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорю Полозиненко. Он утверждает, что система пожаротушения и пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ находились в исправном состоянии, а отключили е за 15 минут до возгорания сотрудники ТЦ вручную, например, охранник Сергей Антюшин.

Версия 4

Охранник ТЦ Сергей Антюшин уверен в обратном. «Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — утверждал он. Во время пожара сотрудник ЧОП, по его данным, звонил в службу 112 и своему руководителю. Отец Антюшина Игорь также сообщал РБК, что после задержания его сына, ночью дома у охранника прошли обыски. «Сын сказал, что 18 марта пару раз сработала сигнализация, и начальник ее отключил. Он сам не отключал сигнализацию. Просто сейчас ищут крайнего и решили на простом охраннике отыграться», — пояснил отец подозреваемого.