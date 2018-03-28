Главный трофей – дружба

В Волгограде состоялись необычные для нашего города соревнования – «Alимпийские игры». В гостях у команды «РУСАЛ Волгоград» побывали коллеги с Кандалакшского алюминиевого завода.

Сначала немного предыстории. «Alимпийские игры» для алюминиевого гиганта – компании РУСАЛ – стали уже традиционными. Это спортивные соревнования, в которых принимают участие практически все предприятия, входящие в структуру РУСАЛа. Сначала игры проходят на региональном уровне, в них принимают участие команды, сформированные из подразделений того или иного предприятия. Затем команда-победитель на своей основе формирует сборную и ждёт в гости представителей другого завода. Победитель этого противостояния отправляется на финальные игры, которые в этом году пройдут в Сочи.

Волгоградский алюминиевый завод принимает участие в Alимпийских играх впервые. Местные состязания прошли в декабре, затем была сформирована сборная, и вот теперь на волжские берега прибыла представительная делегация из Мурманской области – команда Кандалакшского алюминиевого завода. Её составили сильные бойцы, имеющие опыт не только Alимпийских игр, но и соревнований общегородского и даже регионального уровня.

Главными целями соревнований была провозглашена дружба между коллегами-металлургами с разных концов страны, настоящее алюминиевое братство! Именно это подчеркнул генеральный директор «РУСАЛ Волгоград» Юрий Валентинович Моисеев, обращаясь к участникам соревнований: «Мы приветствуем вас в Волгограде, в городе с богатыми традициями и высокими спортивными достижениями, городе боевой славы. Помимо большого спортивного праздника, это будет ещё и праздник дружбы»!

Видов спорта, по которым проходили соревнования, было семь. Первым, ещё до церемонии открытия, стартовал турнир по настольному теннису. Затем на смену точности и быстроте пришли сила и выносливость: сразу после приветственного слова Юрия Моисеева в воздух спортзала ВГАФКа взметнулись 24-киллограмовые гири. В каждой команде – по два человека: весовую категорию до 80 кг представлял Александр Письменский, более 80 кг – Сергей Емельчев. Ребята рассказали, что целенаправленно гирями обычно не занимаются, хотя в спортзал после работы ходят частенько. «Спорт – прежде всего! – говорит Александр. – Поэтому с радостью согласился принять участие в Alимпийских играх. Очень интересно посоревноваться с коллегами другого предприятия». «Мы пришли сюда с удовольствием, – соглашается Сергей. – Новые знакомства, новые возможности... А что касается шансов на победу – всё возможно, почему нет? Это спорт!»

В этот раз гости оказались сильнее. Сказалась тщательная подготовка. Ещё заметнее опыт соперников проявился в стритболе – миниатюрном варианте баскетбола с командами из четырех человек. Гости действовали как отлаженная машина: связи наиграны, игра в пас отточена, силовые приёмы отработаны. Нашим ребятам оставалось бросать издалека, и два трёхочковых броска стали настоящим украшением матча. Своими впечатлениями поделился спортсмен сборной Кандалакши: «Соперник хорошо себя проявлял, не давал спокойно играть. Поэтому игра, несмотря на счёт, была равной». Команда у гостей оказалась весьма опытная: «Мы регулярно играем на чемпионатах города и области. В нашей команде много хороших спортсменов, поэтому мы были очень рады приехать в Волгоград и поучаствовать в этих соревнованиях, тем более что за пределы региона в последнее время выезжаем нечасто. Хорошо, что РУСАЛ возрождает спортивные традиции. Мы все считаем, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще».

Затем были турниры по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лёгкой атлетике и даже перетягиванию каната. Борьба, азарт, упорство, нервы… Игроки обеих команд отдавали все силы без остатка, не щадя себя. Хотя было и такое состязание, которое внешне статично, но напряжённо внутри. Речь, разумеется, о шахматах. Этот турнир стал настоящим украшением Alимпийских игр, ведь интеллект всегда торжествует над физической силой. Антураж был под стать: вместо аскетичных спортзалов – гордые и величаво стильные интерьеры гостиницы «Волгоград». Организатор игр – «РУСАЛ Волгоград» – постарался создать игрокам условия, максимально комфортные для столь благородного занятия. И это вполне удалось. Три игрока из Волгограда, Кандалакши и Надвоиц, а вместе с ними и многочисленные зрители, провели очень насыщенные и занимательные часы над доской!

Каков же итог? Опыт взял верх: на финальный этап Alимпийских игр в Сочи отправится команда Кандалакшского алюминиевого завода. Но у волгоградцев это не вызвало зависти. Всё дело в поистине философском принципе, который выразил капитан нашей сборной Виталий Гришко: «Чтобы выиграть, нужно проиграть!» Виталий уверен, что на будущий год ребята покажут себя на совершенно ином уровне: «Всё-таки в этом году у нашей команды дебют. Он получился не самым успешным, но мы все старались. Есть над чем поработать, и я думаю, что мы исправим ситуацию. Но главное, что в нашей компании проводятся соревнования высокого уровня, позволяющие нам знакомиться и общаться с коллегами другого завода. Получился настоящий праздник! Отличная организация, хорошее настроение и позитивная атмосфера».

Полон планов на будущее и генеральный директор «РУСАЛ Волгоград» Юрий Моисеев. Он поблагодарил участников соревнований за эти два дня, которые наверняка надолго останутся в памяти каждого участника и болельщика, и пообещал на следующий год нанести кандалакшцам ответный визит: «Ждите нас на матч-реванш!»