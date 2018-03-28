Обвиняемый в организации заказного убийства экстрадирован из Венгрии

Гражданин РФ, который в 2013 году инициировал и оплатил заказное убийство своего конкурента в Волгограде, по требованию Генпрокуратуры РФ сегодня экстрадирован из Венгрии.

Следственные органы обвиняют Александра Геберта в подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства. Следствие располагает данными, что в ноябре 2013 года Геберт уговорил своего знакомого помочь ему ликвидировать конкурента, который мешал спокойно жить. Конкурент успешно развивался и в некоторых сферах деятельности установил фактическую монополию.

Убийство было заказано, оплачено и в мае 2014 года совершено. После убийства конкурирующего бизнесмена Александр Геберт покинул Россию. Его объявили в розыск. В 2017 году Геберт обнаружился в Венгрии. 28 марта он экстрадирован из Венгрии в РФ, как того потребовала Генеральная прокуратура. Следствие по делу Геберта ведет управление СК РФ по Волгоградской области, передает ТАСС.