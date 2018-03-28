СМИ США: Кремль не уступит Вашингтону в критический момент

По мнению американских экспертов, обсудивших на днях американо-российские отношения в Центре национальных интересов, сейчас увеличивается вероятность того, что Россия и США могут скатиться к военной конфронтации. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

Американские эксперты и аналитики пришли к выводу, что в Вашингтоне многие недооценивают решимость Кремля. Американская элита по-прежнему относится к России, как к слабой стране, какой она была в 90-е годы прошлого века. Но этот период уже давно закончился. «В случае возникновения кризиса, в ходе которого Вашингтон и Москва могут столкнуться друг с другом, россияне не будут робко отходить в сторону и подчиняться требованиям Соединенных Штатов, как это было ранее», – пишет The National Interest. По мнению издания, Кремль, обладающий модернизированной армией, чувствует сейчас себя намного более уверенно и готов дать отпор США.

Особое внимание эксперты США обратили на недавнее заявление главы российского Генштаба генерала Валерия Герасимова, предупредившего Штаты и том, что Москва ответит в том случае, если её силы будут атакованы американскими военными в Сирии. Как уверены американцы, Герасимов не делает пустых угроз – он строго выполняет указания Владимира Путина.

Поэтому было бы ошибкой предположить, что Кремль просто уступит США в критический момент, на что рассчитывают в Вашингтоне многие политики. Похоже, Дональд Трамп в своих решениях тоже опирается на опыт своих предшественников. Но они вели дела со слабой Россией. Сейчас же «русские довольно уверены в своих силах, они готовы дать отпор и они должны предпринимать все больше усилий для того, чтобы выдержать конфронтацию». Однако для того чтобы это понять, американскому истеблишменту может потребоваться новая версия кубинского кризиса 1962 года. Только после этого Белый дом полностью осознает, насколько опасной будет конфронтация с великой ядерной державой, считают эксперты The National Interest.