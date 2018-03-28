«Яндекс» будет доставлять еду не только в Москве

Сервис «Яндекс. Еда», ранее открывшийся в столице, будет запущен в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках. А в дальнейшем, возможно, выйдет и за пределы Российской Федерации.

Все началось с того, что в прошлом году компания «Яндекс. Такси» приобрела сервис доставки еды из ресторанов Foodfox, на базе которого и создали сервис «Яндекс. Еда». Кроме того, к нему присоединили UberEATS.

В столице у «Яндекса» были свои курьеры, но обслуживались только те районы, где сервис был популярен, в основном внутри третьего транспортного кольца. За пределами Москвы сервис будет работать по другой модели. Ресторанам с собственной службой доставки предложат подключиться к платформе для получения заказов. «Яндекс» будет зарабатывать на комиссии. При этом основной доход компании приносит продажа рекламы в сервисе поиска и на основном портале.