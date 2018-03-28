Рамзан Кадыров призвал наказать распространителей лжи о Кемерово

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказать тех людей, которые тиражируют ложь на волне всеобщего горя, вызванного трагическими событиями в Кемерово. Кто развлекается, веселясь над трагедией в Кемерово

«Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим», - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Ранее некоторые «особо одаренные» блогеры начали распространять в сети разномастные фейки, начиная от «300 погибших» и вплоть до сравнения кемеровского пожара с аварией на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Эти вбросы легко разлетелись на волне страха и растерянности людей перед лицом трагедии. Впрочем, имена этих «блогеров», решивших приподнять свои сетевые рейтинги, уже известны Следственному Комитету.