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Борис Дубровский рассказал в Минтрансе России, как преобразится Челябинск

28 марта 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский рассказал в Минтрансе России, как преобразится Челябинск

Глава Южного Урала Борис Дубровский работает сегодня, 28 марта, в Москве. Он выступил перед экспертами Минтранса России с докладом о том, как будет преображен Челябинск и область в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

Борис Дубровский отметил, что регион готов посильно участвовать в реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая соединит Южный и Средний Урал. Напомним, что разработка данного сообщения началась два года назад, и в феврале этого года было принято решение о том, что магистраль начнут строить пилотные регионы.

Кроме того, Борис Дубровский рассказал, что в Челябинске будет проведена большая работа по ремонту дорог. Ее главная цель - снизить аварийность. Также продолжится работа по развитию полицентрической агломерации моногородов «Горный Урал», которая была предложена в 2017 году Президенту России в качестве пилотной.

- В 2017 году силами Южного Урала реализован проект строительства автодороги Миасс – Сыростан – Златоуст, что уже позитивно сказалось на развитии агломерации, - сказал Борис Дубровский. - Сейчас мы столкнулись с серьезными проблемами и ограничением возможностей из-за плохого состояния участка трассы М-5, который не попадает под программу реконструкции. Вношу предложение рассмотреть вариант строительства дороги-дублёра участка трассы М-5 между крупными, по меркам Южного Урала, городами Миасс, Златоуст и Сатка.

Губернатор уточнил, что трассу можно построить как за средства бюджета, так и в формате платной автострады.

Также губернатор уточнил, что в связи с решением главы страны Владимира Путина провести саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске необходимо ускорить реконструкцию аэропорта. Нужен новый пассажирский терминал, рулежная дорожка, парковка для самолетов. Для того, чтобы успеть реализовать проект к началу 2020 года или в последнем квартале 2019 года, нужны дополнительные полтора миллиарда рублей.

- Прошу личного содействия руководства Минтранса России в решении данного вопроса, - отметил глава региона.

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