Активисты начали составлять неофициальный список пропавших и погибших в Кемерове

Инициативная группа начала создавать свой неофициальный список пропавших без вести и погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове. Он создан на основе заявлений от родных и друзей, которые не могут найти своих близких после трагедии.

«Звонят, говорят, что потеряли людей, которые были в тот день в «Зимней вишне», и что они не выходят на связь с 25 марта», — пояснил активист Карим Гастиев.

Пока в списке пока 84 человек, но он будет уточняться и проверяться.

Инициативная группа не доверяет официальным данным МЧС об отсутствии пропавших без вести. «Не может быть такого. Школы, детские дома — все будем проверять», — заявил Гастиев. Активист уточнил, что инициативная группа образовалась добровольно. «Мы волонтеры, мы сами по себе. Задавали вопросы МЧС, Следственному комитету, замгубернатора — точных ответов никто не дает, пока идет следствие. Чиновники врут, и мы начали свое расследование», — рассказал Гастиев.

Однако, даже членам инициативной группы сложно выяснять подробности. В Торговом центре были ребята из областных детских домов, которых привезли в кинотеатр на премьеру. На все вопросы руководители учреждений отвечают, что у них все хорошо и пострадавших нет. Проверить эти данные не возможно.

Список опубликован на странице инициативной группы «ВКонтакте». На момент публикации новости в нем 25 опознанных погибших, 39 пропавших без вести, 25 оставленных заявок. По официальным данным, опознаны 27 жертв пожара.

Накануне Следственный комитет сообщил, что некоторые тела можно идентифицировать только с помощью генетической экспертизы, на которую уйдет около двух недель, поэтому публикация точного списка погибших при пожаре в «Зимней вишне» пока невозможна.

Замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил, что обнаружены тела всех погибших. Пропавших без вести, по его словам, больше нет. «Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — приводит слова замминистра РБК.