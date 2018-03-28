Активисты начали составлять неофициальный список пропавших и погибших в Кемерове
28 марта 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Инициативная группа начала создавать свой неофициальный список пропавших без вести и погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове. Он создан на основе заявлений от родных и друзей, которые не могут найти своих близких после трагедии.
«Звонят, говорят, что потеряли людей, которые были в тот день в «Зимней вишне», и что они не выходят на связь с 25 марта», — пояснил активист Карим Гастиев.
Пока в списке пока 84 человек, но он будет уточняться и проверяться.
Инициативная группа не доверяет официальным данным МЧС об отсутствии пропавших без вести. «Не может быть такого. Школы, детские дома — все будем проверять», — заявил Гастиев. Активист уточнил, что инициативная группа образовалась добровольно. «Мы волонтеры, мы сами по себе. Задавали вопросы МЧС, Следственному комитету, замгубернатора — точных ответов никто не дает, пока идет следствие. Чиновники врут, и мы начали свое расследование», — рассказал Гастиев.
Однако, даже членам инициативной группы сложно выяснять подробности. В Торговом центре были ребята из областных детских домов, которых привезли в кинотеатр на премьеру. На все вопросы руководители учреждений отвечают, что у них все хорошо и пострадавших нет. Проверить эти данные не возможно.
Список опубликован на странице инициативной группы «ВКонтакте». На момент публикации новости в нем 25 опознанных погибших, 39 пропавших без вести, 25 оставленных заявок. По официальным данным, опознаны 27 жертв пожара.
Накануне Следственный комитет сообщил, что некоторые тела можно идентифицировать только с помощью генетической экспертизы, на которую уйдет около двух недель, поэтому публикация точного списка погибших при пожаре в «Зимней вишне» пока невозможна.
Замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил, что обнаружены тела всех погибших. Пропавших без вести, по его словам, больше нет. «Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — приводит слова замминистра РБК.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес