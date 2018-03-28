Путин посетил стройку нового терминала аэропорта «Симферополь» и остался доволен

Во время своего визита на стройку нового терминала аэропорта «Симферополь» президент РФ Владимир ПУТИН лично прошел весь путь вылетающего пассажира.

Об этом «Аргументам недели – Крым» рассказал главный пиарщик аэропорта «Симферополь Игорь ЛАПТЕВ во время интервью.

По его словам, президент остался давлен увиденным и успел осмотреть практически весь терминал, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Мне даже показалось, что в жизни он выглядит лучше, чем по телевизору», – поделился ОАПТЕВ своими впечатлениями от встречи с ПУТИНЫМ.