Сотрудники МЧС приступили к проверке всех торговых центров с кинотеатрами

В среду, 28 марта, в МЧС России сообщили о начале проверок во всех торгово-развлекательных центрах страны, где есть кинотеатры. Соответствующее поручение ранее дала Генеральная прокуратура РФ.

Сотрудники МЧС оценят соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах. Особое внимание будет обращаться на работу систем пожаротушения и сигнализации, на организацию эвакуационных путей, а также на наличие в зданиях средств для ликвидации возгорания, передает РИА "Новости". Работники министерства также выяснят, насколько сотрудники ТЦ готовы к оперативным действиям при чрезвычайной ситуации.

Предполагается, что проверки продлятся до 16 апреля текущего года.