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Сотрудники МЧС приступили к проверке всех торговых центров с кинотеатрами

28 марта 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники МЧС приступили к проверке всех торговых центров с кинотеатрами
фото: globallookpress.com

В среду, 28 марта, в МЧС России сообщили о начале проверок во всех торгово-развлекательных центрах страны, где есть кинотеатры. Соответствующее поручение ранее дала Генеральная прокуратура РФ.

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Предполагается, что проверки продлятся до 16 апреля текущего года.

 

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