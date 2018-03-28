Неожиданный и забавный секрет счастливых семейных отношений
28 марта 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые-психологи из центра здоровья Сан-Франциско назвали довольно-таки неожиданный способ упрочить семейные отношения. Они считают романтические танцы одним из залогов успешной семейной жизни.
Все больше людей в мире стали увлекаться эмоционально-ориентированным подходом, помогающим им разрешить семейные проблемы. Одним из способов восстановить гармонию в семье, исследователи называют танцы, поскольку именно танцы способны передавать эмоции языком тела.
Поддержать любимого человека можно, станцевав ему романтический танец. В случае, если отношения между двумя людьми разладились и эмоций бьют через край, совместное танго может спасти ситуацию. А веселая кадриль поможет превратить в шутку многие мелкие разногласия, пишет «Российский диалог».
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