Неожиданный и забавный секрет счастливых семейных отношений

Ученые-психологи из центра здоровья Сан-Франциско назвали довольно-таки неожиданный способ упрочить семейные отношения. Они считают романтические танцы одним из залогов успешной семейной жизни.

Все больше людей в мире стали увлекаться эмоционально-ориентированным подходом, помогающим им разрешить семейные проблемы. Одним из способов восстановить гармонию в семье, исследователи называют танцы, поскольку именно танцы способны передавать эмоции языком тела.

Поддержать любимого человека можно, станцевав ему романтический танец. В случае, если отношения между двумя людьми разладились и эмоций бьют через край, совместное танго может спасти ситуацию. А веселая кадриль поможет превратить в шутку многие мелкие разногласия, пишет «Российский диалог».