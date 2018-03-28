Собчак: «В Украине обитают не только «бандеровцы»…»
28 марта 2018, 13:31 [«Аргументы Недели», Сергей РЯЗАНОВ ]
Ксения Собчак разместила в Twitter фотографию российского посольства на Украине: множество букетов оставлено в знак скорби по жертвам кемеровской трагедии.
«Несмотря на старания Скабеевой и Шейнина, в Украине обитают не только «бандеровцы»… Но этого нам не покажут по ТВ…» – такую подпись сделала Ксения к фотографии, не удержавшись в день траура от выпадов в адрес политических оппонентов (в данном случае – двух российских журналистов).
Напомним, Собчак считает Крым украинской территорией, а его присоединение к России – незаконным. В ходе своей предвыборной кампании Ксения запросила у властей Украины разрешение на посещение Крыма – и получила отказ. Но даже это не поколебало её отношение к украинскому вопросу.
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