Одна боль на всех

Мы – люди. Мы все живем на одной планете. Мы любим, ненавидим, радуемся и печалимся. Мы все разные, но такие трагедии, какая произошла в Кемерово, сближают нас, показывают нам - не смотря ни на что, мы испытываем одни и те же чувства. Сегодня горе нас объединило.

Трудно передать словами ту боль, что терзает сейчас наши сердца. Испытание страхом, испытание неизвестностью, испытание пониманием того, что это может случиться и с нами. У всех у нас есть дети, родители, любимые, друзья. Когда видишь человека, разом потерявшего все, чем и ради чего он жил, становится трудно дышать, потому что видишь в нем себя.

Дорогие кемеровчане! Мы не можем вернуть ваших родных. Мы не можем уменьшить ваше горе. Мы только можем встать рядом с вами и разделить вашу скорбь, потому что она и наша тоже. Знайте – мы с вами. Ведь все мы – люди.

Редакция «Аргументов недели»